Positivo al Covid circola in monopattino per le vie di Randazzo: denunciato

Sorpreso 32enne, risultato positivo al Covid, mentre girava in monopattino elettrico per le vie di Randazzo. Dallo scorso 19 ottobre, il Comune di Randazzo, in provincia di Catania, è diventato zona rossa, così come sancito dall’ordinanza emessa dal Presidente di Regione. A vigilare sul rispetto delle norme: i Carabinieri, che, nel pomeriggio di oggi, hanno sorpreso presso via Sangrigioli un 32enne del posto a bordo del suo monopattino elettrico. Il giovane stava raggiungendo, infatti, un fondo agricolo, non di sua proprietà, all’interno del quale stava bruciando delle sterpaglie.

Da ulteriori accertamenti si scopre che l’uomo era risultato positivo al Coronavirus; pertanto, posto in isolamento domiciliare obbligatorio. Il giovane, quindi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, delitti colposi contro la salute pubblica e violazione della norma sancita dall’art. 260 del T.U.L.S.

G.G.