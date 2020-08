Positivo al Covid-19 collaboratore del ristorante “Cutilisci”

«A tutela della sicurezza dei nostri clienti e dei nostri lavoratori, resteremo chiusi nei prossimi giorni. Uno dei nostri collaboratori è risultato positivo al tampone Covid-19. È una decisione difficile per tutti, ma convinti di mettere la salute al primo posto, riapriremo quando potremo farlo in assoluta sicurezza».

Un dipendente del noto ristorante “Cutilisci” situato nel porticciolo di San Giovanni Li Cuti, a Catania, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, lo staff del locale che rimarrà chiuso per qualche giorno.

«In accordo con l’Asp abbiamo attuato subito le procedure di prevenzione e sicurezza: sanificazione degli spazi e tampone per tutto lo staff e per tutte le persone vicine allo stesso. Sicuri della vostra comprensione, vicinanza e supporto, vi aspetteremo alla riapertura per godere insieme del cibo, del mare e della bella gente».