Send an email

Positivi al Covid-19 ma in giro per Cibali

Due dei catanesi risultati positivi al Covid-19 residenti nel quartiere di Cibali sono stati beccati mentre si trovava fuori dalla propria abitazione.

La violazione della quarantena ha fatto scattare la denuncia per aver infranto l’art.260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede l’arresto fino a 18 mesi ed una sanzione dal valore di 5000 euro. La situazione, però, potrebbe farsi presto ben più grave. Infatti sono in corso accertamenti che potranno inasprire la pena per il reato di epidemia colposa che equivale a 5 anni di reclusione.

Inoltre, i militari hanno constatato la presenza di un estraneo a casa della famiglia positiva con le consequenziali misure di contenimento del caso.

La gravità della situazione necessita, come emerso da una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Claudio Sammartino. Il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha emanato le dovute ordinanze che prevedono l’ intensificare dei controlli.

E.G.