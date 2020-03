Positiva al Covid torna da Pavia a Modica

Nuovo caso di Coronavirus nel Ragusano.

Una donna di Modica, che si trovava a Pavia, in quarantena, è arrivata in Sicilia in questi giorni

Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate racconta la storia della modicana che «stava già male perchè aveva la febbre».

La donna ha preso due aerei da Milano a Roma e dalla capitale al capoluogo etneo, Catania, da dove avrebbe preso un taxi per arrivare fino a Modica.

La viaggiatrice non è stata in alcun modo controllata, nessun accertamento di temperatura è stato effettuato in nessuno dei 3 aeroporti in cui ha transitato.

Eppure la donna risultava malata e positiva.

Attualmente ricoverata all’Ospedale “Maggiore” di Modica, la donna dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto.

Infatti, il Sindaco informa: «siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica».

«Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti»continua Abbate.

G.G.