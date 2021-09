Pop Up Market, un’edizione piena di novità

Pop Up Market Sicily torna dopo 21 mesi di stop.

Una lunga pausa, ben 21 mesi e finalmente questo week end il Pop Up Market ritorna.

Sia apre venerdì 17 e per questioni scherzosamente scaramantiche l’apertura è stata posticipata alle ore 18.00.

Uno spazio dallo stile industry, urban, caratterizzato dalle opere di street artist internazionali: Fabio Petani (Italia), Salvo Ligama (Italia), Seikon (Polonia), Corn79 (Italia), Gomez (Venezuela), Rasta (Iran)

Un evento fortemente voluto dal giovane Presidente dell’AMTS Giacomo Bellavia.

L’organizzazione è come sempre affidata alla “capa” Sarah Spampinato e alla sua ciurma di liberi e creativi professionisti: Giuseppe Reina, Daniele Spitaleri, Paolo Mei, Marta Di Natale, Arianna Tarantino.

Tantissime le realtà imprenditoriali e associative catanesi coinvolte: CDO Sicilia, Teatro Stabile, Eco Istituto Siciliano, Officine Culturali, Briganti Rugby Librino, Legambiente Catania, Catania Book Festival.

«Tantissime le aziende e le associazioni che ci hanno contattati chiedendoci cosa potevano fare per noi – così ci racconta Sarah Spampinato durante la nostra intervista in diretta su Instagram – E’ stato bellissimo. Sono state più le offerte che le richieste da parte nostra.»

Pop Up Market Sicily Plebiscito edition è pensato come un vero e proprio pic nic urbano e sostenibile. Vivere la città, partendo proprio dal suo cuore pulsante. Una città che, come affermato da Sarah, può e deve essere girata a piedi, scoprendone le vie, i luoghi nascosti. Lasciate le auto al Low cost park design di Dusty e prendete la navetta 504 messa a disposizione gratuitamente dall’AMTS che vi permetterà di raggiungere il Pop Up Market in pochissimi minuti. Inoltre Legambiente donerà un libro e un biglietto della metro fino a esaurimento scorte a chi si recherà al Pop Up market a piedi.

Un pic nic urbano fatto di buon street food, musica, arte, cultura con la presentazione del libro “Che hai fatto in tutti questi anni” di Piero Negri Scaglione, incursioni buskers a cura di Gammazita, visite guidate a cura di Guide Turistiche della provincia di Catania in collaborazione con ISEA viaggi, Emergence, A.M.A.S., passeggiate nel rione Petriera – Antico Corso, creativi, makers.

Anche per questa edizione non mancherà un’area dedicata ai più piccoli dove si svolgeranno attività ludiche e laboratori sempre eco-friendly.

Tra le novità del Pop Up Market…

Tante le novità di quest’anno: la “più chiacchierata” sicuramente la presenza di un camper per la somministrazione dei vaccini anti Covid 19. L’associazione Pop Up ha pensato infatti a un modo simpatico per sostenere la campagna vaccinale: un camper dove sottoporsi alla vaccinazione ricevendo poi caffè e dolcetto. Per chi non ha ancora il green pass è possibile inoltre effettuare un tampone prima di accedere al Pop Up. Una novità che ha portato la comunità dei no vax a tentare, con scarsi risultati, di boicottare l’evento con atteggiamenti anche intimidatori che sono stati denunciati.

«Dal momento in cui è uscita questa notizia il popolo dei no vax si è accanito contro di noi. Non è piacevole chiaramente, ma noi non molleremo di un centimetro dalle nostre posizioni. C’è uno strumento che ci garantisce anche la possibilità di lavorare in sicurezza, di creare una sorta di bolla protetta. Non vedo perché questo strumento no debba essere utilizzato. Per noi è importante dare alla gente la possibilità di sentirsi al sicuro anche se siamo all’aperto. Non siamo un mercatino, il nostro è un evento paragonabile a un Festival. E’ importante l’accessibilità. Noi ospitiamo ragazzi, famiglie, bambini, disabili che all’interno del Pop Up Market devono sentirsi al sicuro.»

L’ingresso all’evento è libero ma vincolato all’esibizione del green pass o tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Luogo: via Plebiscito, 747 Catania @Parcheggio R1 AMAS

Date: 17\18\19 settembre

Orari: venerdì 17, dalle 18.00 alle 24.00

sabato 18, dalle 11.30 alle 24.00

domenica 19, dalle 11.00 alle 23.00