Policlinico di Messina, la denuncia di Usb Sanità: “Niente tamponi per i sanitari nè PDI adeguati”

Usb Sanità denuncia la situazione che si sta verificando, all‘ interno del Policlinico di Messina. Nell’azienda si sta verificando, di conseguenza, un aumento di operatori sanitari positivi e dei reparti dimezzati di personale.

«Sembra -si legge in una nota del sindacato-che la posizione dell‘ Azienda sia quella di effettuare tamponi di controllo solo a chi ha contatti per più di 15 minuti con un soggetto positivo. Di fatto non si effettuano tamponi di controllo al personale come routine normale. Spontanea una domanda a chi effettua queste procedure. Come si fa in un ambiente ospedaliero, per il tipo di lavoro e per i locali in comune ad effettuarsi un distanziamento fra operatori e operatori e utenza?».

«I ricoveri che non sono stati dimezzati fanno sì che i pazienti fra di loro non possono avere un distanziamento adeguato. Ciò si può evidenziare guardando i posti letto occupati, di alcuni reparti. Una falla nelle procedure c’è.

In alcune unità ormai è noto, si è saputo della positività di alcuni pazienti solo dopo il ricovero nel reparto.

Siamo venuti pure a sapere che in alcune unità non ci sono i DPI adeguati e quando si verifica un evento avverso come questo, gli operatori non sono tutelati e sono privi di difese. Ormai sono da rivedere tutte le procedure compreso il fatto che le mascherine chirurgiche sono sufficienti alla protezione degli operatori, per il lavoro che svolgono. Ed è paradossale invece vedere le mascherine FP2 in giro negli uffici».

“L’AOU è il centro più importante per i ricoveri Covid, ma con quale risultato?”

«Inoltre, sembra che la sanificazione da parte della ditta, non sia effettuata in maniera continua, e specie di notte, dove si sono verificati casi, non esiste. E gli ausiliari -prosegue la nota- non possono farla in maniera adeguata e in alcuni casi non hanno i DPI necessari. L’ Azienda ha il dovere di tutelare tutti gli operatori e l ‘utenza che ad essa si affida».

«Personale dimezzato nei reparti e non tutelato e quello che rimane spostato al Covid. E la qualità dell‘assistenza?

Prima che tutto degeneri la nostra OS chiede che i tamponi di controllo agli operatori siano fatti regolarmente, che i DPI compresi di mascherine FP2, visiere e camici siano dati in tutte le unità ricordando che sono monouso. Chiede che non manchi il gel disinfettante per le mani e che sia disponibile per tutti, e che non manchino i presidi per sanificare e su tutto questo di fare dei controlli e sorvegliare sul normale consumo».

«Di pensare ad assunzioni stabili per tutte le categorie -conclude Usb Sanità- come abbiamo più volte scritto ,” la coperta” tirata troppo da tempo , si sta spezzando. Resta inteso che la nostra O.S. per la tutela di tutti gli operatori e dell’ utenza è pronta a prendere tutte le iniziative in tutte le sedi a noi consentite».

E.G.