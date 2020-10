Policlinico, altri 20 operatori sanitari positivi al Covid19

Un mini focolaio all’ospedale Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. Dopo la chiusura della sala parto a seguito dei 12 operatori sanitari risultati positivi al Covid19, poi riattivata, adesso il contagio tocca il reparto di cardiologia.

Infatti, gran parte degli oltre 20 sanitari i cui tamponi hanno mostrato la positività provengono proprio da lì. Gli operatori, asintomatici, si trovano attualmente in quarantena.

La direzione dell’azienda si sta occupando di monitorare la delicata situazione: «La direzione aziendale -si legge in una nota ufficiale- ha attivato le procedure del caso mirate oltre alla sorveglianza attiva dei lavoratori anche alle sanificazioni continue delle strutture coinvolte. Per la cardiologia le direttive impartite garantiscono i ricoveri in regime di urgenza, i ricoveri con classe di priorità. A cioè quelli che possono potenzialmente aggravarsi rapidamente. O comunque tali da recare grave pregiudizio alla prognosi e i ricoveri per pazienti sottoposti ad impianto di device cardiologici».

Già la scorsa settimana, il direttore generale, dott. Antonio Lazzara aveva sospeso tutte le visite e i ricoveri non urgenti fino a quando l’emergenza in ospedale non si fosse ridotta.

