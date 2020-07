Pogliese si rifugia a Marzamemi con la famiglia

Salvo Pogliese sceglie Marzamemi per prendersi una breve pausa.

È un momento difficile per lui, ha appena dichiarato in una lunga lettera che lui non sarà lo Schettino del caso che abbandona la nave nella tempesta.

Il sindaco di Catania ci sarà comuqnue ma in questo fine settimana si concede una pausa in compagnia della famiglia. Riunito con i suoi affetti più cari a Pachino nel salotto buono di Marzamemi. Un aperitivo domenicale per riprendere forze e ricominciare la settimana a Catania da “capitano non giocatore”.

“Io ci sarò come primo tifoso di questa squadra” dichiara ancora nella sua lettera il sindaco che è stato sospeso per 18 mesi dalla carica in seguito alla condanna in primo grado per le spese pazze all’Ars. Pogliese sceglie di anticipare con una missiva ai suoi concittadini la volontà di non dimettersi.

Fino ad oggi una sindacatura “sforturnata”

Ad oggi la sindacatura è stata costellata da momenti non facili per il primo cittadino catanese. La fascia tricolore non gli ha portato bene. All’indomani della sua elezione il padre è protagonista dell’inchiesta giudiziaria “Pupi di Pezza”, personaggio di spicco catanese, da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo, le accuse stridono con la sua grande fama di professionista.

A questo si aggiunge il periodo economico che vive la città di Catania. Il dissesto dichiarato a metà 2018 dalla Corte dei Conti proprio appena dopo l’insediamento di Pogliese. Il sindaco è costretto ad amministrare in una situazione limite.

Infine la pandemia, l’emergenza del Covid 19 in una grande città come Catania già di suo piegata da un’economia precaria.