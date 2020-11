Pogliese: “Il governo torni indietro”

Il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, nella sua pagina Facebook, fa sentire la propria voce sul fatto che, da poche ore, la Regione Siciliana rientra nella zona arancione.

“Non discutiamo la classificazione a zone delle regioni italiane, sulla base degli indici stabiliti per determinare la sostenibilità della gestione sanitaria dell’attuale fase pandemica, come base per l’assunzione delle limitazioni alle libertà personali e le nuove chiusure delle attività commerciali”, commenta Pogliese. “Ci chiediamo però– continua- se siano stati davvero tali parametri a determinare la inclusione della Sicilia nella zona arancione. E la risposta è No. Lo dimostra la tabella sulle percentuali di occupazione dei posti in ospedale (in generale) e in intensiva (in particolare), entrambi sotto la soglia di rischio al 25 ottobre. Lo dimostra inoltre l’assurda mancata inclusione di regioni come la Campania, il Lazio, il Veneto, con una situazione che chiunque è in grado di giudicare ben peggiore della nostra.”