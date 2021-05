Soffice leggero ottimo per colazione o merenda: vi proponiamo questa settimana il plumcake banana e noci.

La ricetta

Ingredienti:

200 gr di farina integrale;

2 banane mature;

1 uovo;

100gr albumi;

80gr latte di mandorle;

100gr di zucchero;

50gr olio di semi;

50gr di noci;

8gr di lievito;

Procedimento:

Per prima cosa riducete in purea le banana poi aggiungete l’uovo ed i liquidi. Mescolare bene con una frusta, per ultimo aggiungi la farina. Inforna a 180 gradi forno statico per 40 minuti. Consiglio: fai sempre la prova dello stecchino prima di sfornare.