Piromane pluripregiudicato, arrestato a Paternò

Un piromane pluripregiudicato è stato arrestato dai carabinieri di Paternò.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un pastore di 69 anni pluripregiudicato. L’uomo aveva già commesso reati contro il patrimonio e la persona.

Una colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di una pattuglia del radiomobile impegnata nel controllo del territorio. I militari si sono immediatamente recati sul luogo, tra la S.P. e la via Giovanni Verga, dove divampava l’incendio. Subito è stato notato un uomo a bordo di una Ford Fusion intento ad allontanarsi velocemente dal luogo.

Dopo aver chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri hanno inseguito e bloccato l’autovettura del presunto piromane. L’uomo è stato trovato in possesso di un accendino utilizzato per appiccare il fuoco a dei rifiuti abbandonati a ridosso di un muro di cinta di un’officina meccanica e sul lato opposto ad una distesa di sterpaglie al confine con diverse abitazioni e colture.

Ad inchiodare definitivamente il piromane le immagini del sistema di video sorveglianza attivo in zona.

L’incendio è stato per fortuna domato e l’uomo è stato relegato agli arresti domiciliari come deciso dal giudice in sede di udienza per direttissima.