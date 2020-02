“Mbare hai pippotti?”: giovani scambiano carabinieri per pusher

“Hai pippotti?”: la richiesta, partita con nonchalance ha permesso ai carabinieri di arrestare Gaetano Condorelli, di 53 anni, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari ne hanno osservato per giorni i movimenti, notando anche un notevole afflusso di potenziali

acquirenti nella sua abitazione. Circostanza che la scorsa notte li ha spinti ad accedervi e perquisirlo.

Nel corso dell’operazione, un carabiniere, rimasto sull’uscio di casa, si è visto materializzare dinanzi

tre giovani di circa vent’anni. Quest’i, con nonchalance, gli hanno chiesto dei “pippotti” di cocaina.Episodio paradossale che ha spiazzato soprattutto il padrone di casa.

Il pusher, pur di alleviare la propria posizione, in parte già compromessa, ha preferito indicare ai militari il nascondiglio dove occultava la droga. I militari hanno così sequestrato 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana, 1.000 euro in contanti, ipotizzabile provento dell’attività illecita posta in essere dall’uomo.

Droga e denaro sequestrati, clienti “sbadati” identificati e segnalati alla Prefettura, spacciatore relegato

agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.