Piccola alunna abusata da bidello e direttrice, manette serrate per entrambi

Manette per bidello e direttrice di una scuola di Marsala, condannati rispettivamente, a 8 anni e 9 mesi e a 7 anni e 9 mesi per violenza sessuale su minore, avventa tra il 2004 e il 2008. Sul bidello di 57 anni e sulla direttrice di 59 pende un ordine di carcerazione emesso lo scorso venerdì dalla Procura di Marsala; secondo l’accusa i due avevano abusato di una ragazzina in evidenti condizioni di disagio. La piccola, che all’epoca dei fatti aveva tra gli 8 e gli 11 anni sarebbe stata “sistematicamente, sottoposta ad abusi all’interno della scuola, anche dietro elargizione di piccole somme di denaro finalizzate a comprarne il silenzio”. La bambina raccontando le violenze sessuali, in confidenza, alla madre ha fatto aprire, divenuta adolescente, un fascicolo in grado di raccogliere tutti gli elementi per rinchiudere in cella i due stupratori.

G.G.