Picchia senza pietà i figli di 14 e 11 anni: denunciata la madre

È finito l’incubo per una coppia di fratelli di 14 ed 11 anni costretti da tempo a subire i maltrattamenti della madre.

A svelare le violenze della donna, la segnalazione pervenuta alle Forze dell’Ordine di un 14enne lasciato all’interno di una vettura in viale XX settembre. All’arrivo dei poliziotti, il ragazzino sembrava confuso ed impaurito: presentava, inoltre, varie escoriazioni e tumefazioni in viso e sul braccio sinistro.

Alla richiesta di chiarimenti, il 14enne ha raccontato di essere stato picchiato poco prima dalla mamma con un manico di scopa all’interno della pizzeria dove lavora quest’ultima. Successivamente, il padre lo ha accompagnato in Questura per denunciare le violenze della 31enne che spesse volte subiva anche il fratello di 11 anni, picchiato anche con diversi utensili. Il ragazzino, inoltre, ha specificato come nel pomeriggio di ieri la madre gli avesse sottratto anche il cellulare.

Sulla donna pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia mentre i due giovani sono stati affidati al padre.

E.G.