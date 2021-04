Picchia il marito davanti al figlio minorenne: arrestata donna violenta

Non era un episodio isolato ma l’ennesima aggressione subita da un uomo per mano della moglie violenta. Su quest’ultima pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del marito.

A seguito di una segnalazione dei vicini di casa, il personale delle volanti è intervenuto in via Naselli, dove hanno constatato come la donna avesse picchiato il marito in presenza del figlio minorenne, il quale avrebbe più volte assistito alle violenze subite dall’uomo.

La vittima è stata visitata e i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 14 giorni. Successivamente, ha lasciato l’abitazione insieme al figlio.

E.G.