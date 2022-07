PIazza Università a Catania diventa cinema all’aperto ogni venerdì sera.

Come già detto, non si smette mai di apprezzare un buon film, neppure con le alte temperature. E in estate, in una città bella come la nostra, non potevamo non essere contenti di questa nuova iniziativa. Parliamo del cinema all’aperto in Piazza Università. Un nuovo spazio, oltre le Arene, per potere vedere o rivedere un buon film all’aperto.

Spesso in estate rinunciamo ad andare al cinema proprio perché di sentirci costretti in uno spazio chiuso al buio per due ore non abbiamo voglia. Ecco il vantaggio delle arene. Puoi non rinunciare alla visione di un buon film godendo comunque di uno spazio all’aperto.

Ogni venerdì alle ore 21.00 Piazza Università si trasformerà in un cinema all’aperto. Tra i palazzi della via principale, via Etnea, in uno degli scorci catanesi più suggestivi con l’Etna sullo sfondo e piazza Duomo di fronte, sarà montato un maxi schermo dove saranno proiettate pellicole d’autore.

Appuntamento fisso ogni venerdì quindi in Piazza Università per godere gratuitamente di alcuni film di Angelo Musco che costituiscono patrimonio del Comune di Catania.

“Pensaci Giacomino”, “Aria del Continente”, “Eredità dello zio buonanima”, “Il feroce Saladino”, “Re di danari” e “Lo smemorato” sono alcuni die titoli che saranno proiettati insieme ad altri tratti da opere di Giovanni Verga come “La terra trema” di Luchino Visconti.