Parcheggiatore abusivo minaccia studentessa a piazza Dante

Piazza Dante, nei pressi del Monastero dei Benedettini, è ostaggio dei parcheggiatori abusivi da sempre. Adesso però iniziano a fioccare le prime denunce.

Come quella avanzata da una studentessa di 19 anni, minacciata da un posteggiatore. Ieri pomeriggio l’uomo, un 57enne catanese, ha preteso che la giovane pagasse il parcheggio in piazza Dante. Al suo rifiuto, il parcheggiatore ha minacciato di ripercussioni la 19enne. Ma quest’ultima non si è persa d’animo e vedendo una pattuglia dei carabinieri arrivare ne ha attirato l’attenzione.

Gli agenti hanno così identificato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, dove è stato sanzionato con una multa di mille euro e una denuncia per tentata estorsione.

E.G.