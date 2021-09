Piano City Palermo, pronta la quarta edizione

Piano City Palermo torna per la sua quarta edizione.

Il festival Piano City Palermo torna per la sua quarta edizione da venerdì 24 a domenica 26 settembre.

Un festival che porta il suo pubblico alla scoperta di oltre 10 luoghi simbolo del capoluogo siciliano dove riecheggeranno le note e le melodie del pianoforte. Stand Florio, Teatro Massimo, Nautoscopio, Cantieri Culturali alla Zisa, Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis…

Un programma ricco di eventi che prevede anche concerti all’alba.

«Piano City Palermo si conferma una manifestazione capace di adattarsi ai cambiamenti della città e allo stesso tempo, di valorizzarne i luoghi più importanti. – dichiara il Sindaco Leoluca Orlando – Ed è il senso profondo di questa edizione: riscoprire le bellezze di Palermo, insieme, attraverso il valore universale della musica con protagonista il pianoforte».

Per la tre giorni sono previsti concerti di ospiti nazionali e internazionali. Si esibiranno inoltre giovani talenti, pronti a far emozionare il pubblico con musica classica, jazz, pop, rock. Composizioni originali, prime esecuzioni assolute e omaggi a grandi autori per formare un composito mosaico musicale tra storia e presente.

Piano City Palermo è un’iniziativa musicale che si tiene in città dal 2017, nata dall’omonimo festival milanese per creare un ponte culturale tra le due città. L’edizione 2019 ha registrato un record di presenze (oltre 40 mila spettatori) e ha coinvolto più di 50 artisti.

Il programma completo è disponibile al seguente link.