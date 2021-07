Philadelphia, un regalo “a regola d’arte”

Philadelphia, per il suo cinquantesimo compleanno, ha scelto tre città italiane per un regalo speciale.

Milano, Roma e Catania sono state scelte dalla nota azienda Philadelphia per ricevere un regalo “a regola d’arte” in occasione dei suoi 50 anni.

Philadelphia dal 1971 è sempre sulla tavola delle famiglie italiane, di generazione in generazione, per accompagnare pasti e spuntini, come piatto salato e come dolce.

Tre colorati murales sono stati realizzati nelle tre città italiane Milano, Roma e Catania, rappresentative del Nord, del Centro e del Sud.

A realizzare il murales per Philadelphia, brand del gruppo Mondelēz International, in viale Ruggero di Lauria 4 a Catania, è stato l’artista Giulio Rosk.

Giulio Rosk è noto per il suo stile pop, colorato e per la sua propensione allo street art.

La famiglia, lo sport, la storia della città con i suoi monumenti, U Liotru, il Calcio Catania, l’Etna.

Un murales che vuole trasmettere valori quali l’inclusione, l’amore per lo sport e per la famiglia, la cultura.

L’intero murales è organizzato con una sorta di timeline. Si parte dagli anni 70 rappresentati dall’immagine di una tipica famiglia in vacanza al mare. Si prosegue con gli anni 80 e gli anni 90 con i pattini a rotelle e un ragazzo che ascolta la musica con il suo walkman. Gli anni 2000 sono quelli delle grandi vittorie del Calcio Catania in serie A.

A questa timeline in primo piano fanno da sfondo poi l’Etna e alcuni monumenti della città catanese come l’elefante e il Castello Ursino.