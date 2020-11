Send an email

Persone soccorse a Capo Mulini per esondazione del torrente Peschiera

Intorno alle ore 04:00, di stamane, diverse le richieste di soccorso al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania provenienti da Capo Mulini, comune di Acireale. Il torrente Peschiera, esondato a causa delle intense precipitazioni atmosferiche, rischiava di mettere in pericolo un edificio condominiale in via Rapallo. Sono stati allagati, infatti, sia i garage che le abitazioni ai piani rialzati.

Sul posto 2 squadre delle fiamme rosse nonché il Sindaco di Acireale e i tecnici comunali. Alle prime luci dell’alba l’allarme è rientrato.

G.G.