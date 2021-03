Consentivano ai clienti la consumazione all’interno del bar: sanzionati titolari e disposta la chiusura

Nonostante le restrizioni in vigore, due bar hanno continuato a servire al tavolo. Scattano così le multe dal valore di oltre 45 mila euro nei confronti di tre esercizi commerciali di Catania.

Nel corso di alcuni controlli anti covid, le Forze dell’Ordine hanno sanzionati due titolari di bar, uno in piazza Dante e l’altro presso il Viale delle Medaglie D’oro poiché permettevano ai clienti di consumare all’interno dell’esercizio commerciali. Inoltre, all’interno di uno dei bar i militari hanno riscontrato la presenza di computer illegale determinando così un’ulteriore sanzione dal valore di 40 mila euro. Per entrambi è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

Multato, infine, un terzo bar sito nei pressi della Pescheria di Catania: contestata l’assenza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e la violazione delle norme anticovid, gli agenti hanno elevato sanzioni per 5 mila euro e chiuso l’attività per 5 giorni.

E.G.