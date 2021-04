Perde il controllo dell’auto: incidente in via Ispica ad Acireale

Ancora ignote le cause dietro l’incidente che è avvenuto alle 14:30 in via Ispica all’altezza del civico 24 di Acireale.

Un uomo ha perso il controllo della propria auto, urtando un palo di illuminazione elettrica ed una colonnina di gas metano, danneggiandoli.

Si è provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e transennare la strada.

Sul posto intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catani, i tecnici della società del gas, la Polizia Locale e personale sanitario del Servizio 118 con un ambulanza.

E.G.