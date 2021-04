Perde il controllo del camion. Incidente a Belpasso: in gravi condizioni un passante

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta stamani per un incidente stradale che si è verificato a Belpasso in Via Vittorio Emanuele III, dinanzi al civico 532, nei pressi di un noto bar del centro storico.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo ed ha investito una vettura in sosta ed un pedone che transitava in quel momento sul marciapiede.

Lo sfortunato passante é stato soccorso dal personale del Servizio 118 ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’autista del mezzo si è presentato di spontanea volontà dai Carabinieri.

