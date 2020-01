Per Sant’Agata il sindaco “sfratta” chi abita dove esplodono i fuochi pirotecnici

L’ordinanza emessa dal sindaco di Catania Salvo Pogliese lascia basiti. Si tratta del “divieto temporaneo di abitazione e di frequentazione degli immobili ricadenti nelle aree di sicurezza dei luoghi di sparo dei fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata 2020“.

Lo “sfratto temporaneo” riguarda gli abitanti di piazza Palestro, piazza Carlo Alberto, piazza Duomo, piazza Cavour. Per chi non lascerà la propria casa – nei giorni e nelle ore indicate – sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro.

Al Corpo di Polizia Municipale di Catania l’ingrato compito di far rispettare l’ordinanza del sindaco. Motivi di sicurezza? E dove andranno a stare gli abitanti di quelle case. Per chi non si può muovere da casa – forza maggiore – come si fà. Per i bambini e per gli anziani che abitano in queste zone che si farà. Si costringeranno le famiglie ad abbandonare le loro case durante la notte in occasione degli spari in piazza Cavour

F.F.