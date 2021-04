Per Forbes il viaggio di lusso è Made in Sicily

Forbes, il business magazine più famoso al mondo, cita ben due alberghi siciliani.

Noto per le sue leggendarie classifiche, Forbes stavolta decide di farci sognare. In un periodo in cui andare a trovare la nonna o la zia, che vivono nel piccolo comune vicino al nostro, sembra quasi come intraprendere un vero e proprio viaggio tra zone rosse, gialle, arancioni e bianche, il magazine ci guida nel mondo dei luxury travel.

Sei mete da sogno per una vacanza indimenticabile e non comune.

Tra i sei hotel prescelti da Forbes, al terzo posto l’incantevole Rocca delle Tre Contrade in provincia di Catania.

Tra il Mar Ionio e l’Etna, sulla collina di Santa Venerina, la lussuosissima villa del XIX secolo vi regalerà una vacanza all’insegna del relax, del buon cibo e del comfort. Dodici stanze con bagno privato per ventiquattro ospiti. Una piscina riscaldabile di ben 25 metri, un campo da tennis in terra battuta, tavolo da ping pong, rigogliosi limoneti, frutteti e orti e una sala da pranzo vincitrice di un premio per l’architettura.

Orgoglio del portfolio di ville di The Thinking Traveller, la villa ospita inoltre il corso di cucina di Dora Maugeri alla scoperta dei piatti della tradizione siciliana oltre che una food experience al fianco dello chef stellato catanese Alessandro Ingiulla.

Una vacanza da sogno per un prezzo settimanale che varia tra i 20.100 e i 60.010 euro.

Al quinto posto troviamo la catena Rocco Forte Hotel e i suoi programmi dedicati ai più giovani. Esperienze divertenti e formative coinvolgeranno i piccoli della famiglia dando agli adulti la possibilità di rilassarsi senza sensi di colpa.

Tra gli alberghi della catena, Forbes cita il Verdura Resort Hotel di Sciacca (AG).

Circondato da aranceti e uliveti, il Verdura Resort Hotel è noto per il suo campo da golf da 18 buche progettato da Kyle Phillips. Oltre alla sua straordinaria spa e i suoi ristoranti dove gustare piatti gourmet, l’hotel è anche un vero e proprio regno dei piccoli. Il kids club Verdùland con piscina dedicata, orto, cucina su misura e progetti di eduitainment sulla mitologia, le scienze e l’astronomia saranno un’esperienza unica.