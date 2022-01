Pelle, come proteggerla dal freddo

La nostra pelle anche durante la stagione invernale ha bisogno di essere “coccolata”.

Non sono solo i raggi del sole estivo a metterne in repentaglio la salute. Anche d’inverno infatti, soprattutto per chi frequenta la montagna, è essenziale proteggere la pelle dai raggi UV.

Le zone più delicate del viso, quindi occhi, naso, bocca, orecchie, vanno sempre protette con una buona crema con fattore di protezione tra 10 e 25.

In inverno però, anche altri sono i nemici della pelle. Vento, basse temperature e sbalzi improvvisi possono indebolire la pelle rendendola più vulnerabile.

Il freddo e le basse temperature in generale provocano un restringimento dei vasi sanguigni e dunque una minore ossigenazione dei tessuti. Questo comporta un rallentamento del ricambio cellulare. La superficie cutanea così si screpola e diventa opaca. Con temperature sotto lo zero, lo strato protettivo di sebo e acqua che protegge la nostra pelle perde elasticità. La pelle si assottiglia ed è così che si creano quelle micro ferite nei punti più delicati come angoli della bocca, nel naso o più frequentemente nelle mani.

Anche gli sbalzi di temperatura, caldo-freddo e viceversa indeboliscono la pelle. I capillari ad esempio, nel passaggio da un ambiente freddo a uno caldo si dilatano indebolendosi. Ecco che così compaiono rossori e irritazioni.

I suggerimenti della Dottoressa Benessere

Ecco alcuni consigli della Dottoressa Marika Artimagnella della Farmacia Minerva:

«La pelle del viso è la più esposta agli agenti atmosferici soprattutto in inverno. Ha bisogno di trattamenti e cure specifiche perché proprio in questa stagione può diventare più sensibile, perdere di elasticità, luminosità e si disidrata più facilmente. Dobbiamo ricordare che proprio l’uso continuo delle mascherine fa si che a pelle del viso respiri poco. Quindi è importante idratarla quanto più possibile. Innanzitutto dovete sapere che ciò che mangiate si vede fuori. La pelle ha fame di vitamine e sali minerali. Tra le vitamine di cui abbiamo maggiormente bisogno vi è la vitamina E che possiede un’elevata attività antiossidante perché neutralizza la reattività dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo, il primo nemico della nostra pelle perché provoca un precoce invecchiamento. La vitamina E dona freschezza ed elasticità e la troviamo nella lattuga, nella frutta secca, nei cereali integrali e nel nostro immancabile olio extra vergine d’oliva. Oltre la vitamina E, un’altra sostanza moto importante è il betacarotene, il precursore della vitamina A che è di vitale importanza per la pelle in quanto ne stimola il rinnovamento e la micro circolazione. Il betacarotene lo troviamo negli alimenti di colore rosso, arancione e giallo quindi pomodori, zucca, carote. Oltre l’alimentazione ciò che aiuta la nostra pelle è una corretta beauty routine. Parliamo quindi di una corretta detersione, purificazione, idratazione e l’esfoliazione del viso. Si parte dalla detersione che è un passaggio fondamentale che spesso si tende a fare di fretta. Per queso motivo sono nati dei prodotti che rendono questo gesto semplice e veloce. Deve essere fatta con prodotti specifici, delicati, mirati alla rigenerazione cellulare in modo da ripristinare la pelle e ripararla da eventuali danni. Importante da fare la sera a prescindere dalla presenza o meno del make up».