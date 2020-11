Paternò, finisce l’incubo di una donna maltrattata davanti ai figli di 2 e 4 anni

Maltrattava la compagna davanti ai figli minorenni. Manette serrate per un pregiudicato paternese di 34 anni, responsabile di diversi reati: maltrattamenti in famiglia, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché detenzione illegale di munizionamento.

È una chiamata al 112 N.U.E a far giungere i Carabinieri proprio nel momento in cui l’uomo, invasato dall’alcol e dalla droga, minaccia di morte la convivente e il padre di quest’ultima. Dagli accertamenti successivi si scopre che il pregiudicato aveva dei comportamenti vessatori nei confronti della compagna, nonostante il divieto di avvicinamento. La violenza commessa dall’uomo, avveniva anche in presenza dei figli minori della coppia, rispettivamente, di 2 e 4 anni.

Epiteti e minacce ai Carabinieri

L’esagitato non si calma neanche davanti alle forze dell’ordine. Il 34enne, infatti, insulta, i CC, con epiteti ingiuriosi e minacce: “Tanto vi trovo in giro e ve la faccio finire male, e inutile che mi portate in caserma tanto vi trovo e vi ammazzo, non ho niente da perdere e vi stacco la testa”, per poi scagliarvisi contro. Dopo l’ammanettamento, i militari perquisiscono l’abitazione. Rivenute e sequestrate 18 munizioni cal.12 e 1 munizione da guerra cal.42. L’uomo è sottoposto al divieto di permanenza nel comune di Paternò e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

G.G.