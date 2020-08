Il titolare del panificio gli chiede di indossare la mascherina, lui lo picchia: in manette giarrese

“Indossate cortesemente la mascherina”, un invito che si è trasformato presto in una violente rissa all’interno di un panificio a Riposo. Qui, i militari intorno alle 22:00 sono intervenuti poichè il titolare dell’attività segnalava un’aggressione messa in atto da un 37enne di Giarre.

Infatti, l’uomo si era recato nel panificio di via Archimede con i suoi familiari ma senza indossare la mascherina. Alla richiesta da parte del titolare, il 37enne non ci ha visto più e l’ha picchiato. Non soddisfatto ha aggredito anche i familiari intervenuti in soccorso del congiunto e persino i carabinieri intervenuti per calmarlo. Dopo violenti spintoni, i militari sono riusciti ad ammanettare l’uomo.

Il titolare del panificio e i suoi parenti, tra i quali due donne, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Acireale per aver patito traumi in diverse parti del corpo guaribili tutti, secondo i referti, entro i 10 giorni. L’uomo, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali si trova relegato agli arresti domiciliari.

E.G.