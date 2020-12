Panificio-focacceria Arena: green e attenzione per le donne si incontrano

Panificio Green per una scelta assolutamente attenta all’ambiente da parte dell’Ambasciatore del Gusto Francesco Arena. Il locale, aperto da mattina a sera sforna pane, specialità di pasticceria panaria, focacce e pizze in pala.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta a realizzare il mio sogno”. Lo afferma Francesco in occasione dell’apertura del suo locale sito nel centro di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 137, a pochi passi da Piazza Cairoli, dall’Università centrale e dal Duomo di Messina. “Da anni volevamo aprire un panificio in centro- racconta Arena- che portasse avanti il nome della mia famiglia che da tre generazioni sforna il pane dei messinesi. Le tre spighe sono il simbolo che ci contraddistingue da generazioni”.

Nel rispetto del Dpcm, i prodotti da forno e di pasticceria panaria si potranno acquistare per asporto fino alle 19:00 e attraverso il servizio di delivery in centro città fino alle ore 21:30.

Non solo Green, anche attenzione per le donne

Arena, però, non si ferma all’attenzione per l’ambiente. Nel suo panificio egli scegli anche di promuovere il lavoro femminile. In questa nuova attività, infatti, sarà circondato da sole donne. Cinque nuove assunzioni e una motivazione: “Ho fatto questa scelta perché è importante dare lavoro alle donne, soprattutto in questo momento di difficoltà, – afferma Arena – e perché credo fermamente che le donne abbiano una grandissima predisposizione per l’arte bianca e una sensibilità maggiore rispetto agli uomini”.

“Tutti materiali usati sono biodegradabili”

Il nuovo panificio-focacceria di Francesco è luminoso e moderno. La scelta è in linea con l’idea di un basso impatto ambientale. Tutti i materiali utilizzati nel panificio, i contenitori e i sacchetti sono realizzati in materiale biodegradabile, perfino le attrezzature sono a risparmio energetico. Per la cottura degli alimenti si utilizzano solo forni elettrici da energia pulita.

Pane con lievito madre e grani antichi siciliani è il protagonista

Il locale è aperto da mattina a sera, con orario continuato. Il pane con lievito madre e grani antichi siciliani è il grande protagonista; ma si potrà scegliere anche il pane ai cereali o quella di tumminia, molto apprezzato tra i tipi di pane speciali.

Per la colazione si potranno gustare specialità di pasticceria panaria, quali: cornetti, panini al burro, panini al cioccolato, treccine, biscotti, torte, crostate di pasta frolla, plumcake. Per pranzo e cena, invece, molto ampia sarà la scelta tra le decine di varietà di focacce tradizionali e gourmet, pizza in pala e scacciate.

“Un posto di rilievo avrà sempre la nostra focaccia messinese con tuma, acciughe, pomodoro, scarola e acciughe ma proporrò anche una rivisitazione gourmet in cui gli ingredienti sono utilizzati a crudo. Il pomodoro, il songino, il formaggio spalmabile e le acciughe saranno adagiate sulla base di focaccia croccante. Ho previsto anche varie tipologia di pizza in pala, come quella con mortadella e pistacchio, e di scacciate, come quella molto amata ripiena di prosciutto crudo, funghi e formaggio”, racconta l’Ambasciatore del Gusto.

G.G.