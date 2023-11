I mandarini coltivati da persone in situazioni di disagio, trasformati in marmellata, farciranno i panettoni realizzati dallo chef Natale Giunta. L’accordo è stato firmato il 21 novembre nel Castello a mare, il locale gestito dallo chef palermitano. A siglare l’accordo il governatore del Distretto Rotary Sicilia e Malta Goffredo Vaccaro, i presidenti dei Rotary Club coinvolti nel progetto Antonino Pennacchio del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, Gianluca Gioia del Palermo Est e Michelangelo Capitano del Piana degli Albanesi. Il progetto nasce tra Giovanni Palermo del Rotary Club Pantelleria e Giancarlo Grassi del R.C. Teatro del Sole, presidente dell’associazione Francesca Morvillo Onlus.

Giovanni Palermo ha deciso di dare in comodato d’uso il terreno che la sua famiglia possiede a Ciaculli, all’associazione Francesca Morvillo Onlus che, grazie all’idea di Giancarlo Grassi, sarà coltivato da persone seguite nel progetto In strada per i disagiati che qui diventa Instradare i disagiati con lo scopo di inserire queste persone in un contesto lavorativo. All’inizio si trattava solo di coltivazione ma ora, tramite Natale Giunta, si farà la marmellata per farcire panettoni e colombe. Parte del ricavato delle vendite sarà destinato alle persone che hanno coltivato i mandarini, remunerazione di natura non soltanto economica ma anche personale, con la soddisfazione di avere realizzato qualcosa di qualità. L’iniziativa vede anche la partecipazione dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Palermo. In questo modo si coniugano eccellenze del territorio, eccellenze professionali, ottimizzazione delle risorse e solidarietà.