Panettiere con il pollice verde: coltivava la cannabis sul balcone

Passione illegale per un panettiere di 38 anni, di Fiumefreddo di Sicilia. L’uomo, infatti, coltivava due piante di cannabis, di circa 170 cm di altezza, nel proprio balcone, esposte agli occhi dei passanti. Adesso per il 38enne pende la denuncia di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri, nel corso della quotidiana attività info-investigativa, avevano appreso che l’individuo avrebbe potuto detenere droga all’interno della propria abitazione. Verificando di persona, pertanto, si imbattono nella realtà dei fatti. È l’uomo, in realtà, a consegnare ai militari un barattolo contenente circa 10 grammi di marijuana già essiccata. Inoltre, consegna, anche, le due piantine esposte in balcone. In camera da letto, in più, rinvenuto anche un bilancino di precisione.

G.G.