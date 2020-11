Pancakes con crema di cachi e cacao: per una colazione sana ma gustosa. La ricetta

In questa rubrica troverete tante idee per delle ricette facili, healthy e soprattutto gustose.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Proprio per questo motivo deve essere sana ed equilibrata con un giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi. Spesso, però, siamo abituati alla classica colazione all’italiana con caffè e cornetto.

Sulla bontà non si discute, ma l’apporto di zuccheri presente contribuisce a renderla un’alternativa non troppo sana.

Voglio proporvi un esempio di colazione equilibrata: pancakes proteici con crema di cachi e cacao. Il cachi contiene un’elevata quantità di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, fosforo e vitamine A, C e B. Essendo ricco di vitamine e betacarotene, apporta al nostro organismo anche un buon quantitativo di antiossidanti in grado di svolgere un’azione preventiva nei confronti dei tumori.

La Ricetta

Pancakes proteici sofficissimi con crema di Cachi e cacao amaro

Ingredienti:

Per i Pancakes

100gr di albumi;

30gr farina di avena integrale;

10gr farina di cocco impalpabile;

30gr skyr bianco;

1 cucchiaino di dolcificante;

2gr di lievito.

Per la cremina:

1 cachi

5gr di cacao amaro in polvere

Preparazione

Mischia tutti gli ingredienti facendo attenzione a non formare dei grumi. Cuoci in un padellino antiaderente 2 minuti per lato ed il gioco è fatto. Per la cremina frutta un cachi con il cacao amaro in polvere.

