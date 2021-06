Pallanuoto, Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia per la 21esima volta

L’Ekipe Orizzonte Catania si è laureata campione d’Italia di pallanuoto battendo la Plebiscito Padova per 14-11 ai rigori nella quinta e decisiva sfida della serie finale, giocata in Veneto. Per le etnee è il 21esimo titolo della storia ed anche doppietta stagionale dopo il successo in Coppa Italia.

La serie chiusasi sul 3-2 per le siciliane ha visto ben quattro partite decise dai cinque metri.

Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 10-10, sono stati decisivi i pali colpiti ai rigori da Centanni e Meggiato; a segno Barzon (al primo titolo con l’Ekipe dopo i quattro conquistati col Padova dal 2015 al 2018), Marletta, Vukovic ed Emmolo per la società siciliana, al cospetto della trasformazione di Queirolo per le padrone di casa.

E.G.