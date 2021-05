Torniamo in forma in palestra. Le linee guida

Oggi è il giorno della riapertura delle nostra tanto amata palestra, per una Sicilia gialla che vuole tornare in forma.

Dopo aver passeggiato cani, gatti e persino pappagalli, dopo aver comprato attrezzature di ogni genere e per ogni sport e dopo aver seguito allenamenti su Zoom, Youtube e altre piattaforme, siamo pronti a ritornare in palestra.

Sono passati quasi sette mesi dalla chiusura di ottobre. Ma quanto siamo davvero pronti? E soprattutto, cosa c’è da sapere?

Le regole sono molto simili a quelle di ottobre, prima della chiusura. É obbligatorio per i gestori della palestra esporre all’ingresso della struttura un cartello indicante il numero massimo di persone a cui è consentito contemporaneamente l’accesso. Obbligatoria la rilevazione della temperatura per tutti (soci, frequentatori, addetti alla manutenzione e alla pulizia, accompagnatori dei minori). Vietato l’ingresso con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.

Mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 2 metri e indossare la mascherina in tutti gli ambienti (sala compresa).

Disinfettare le attrezzature prima e dopo l’utilizzo, lavare frequentemente le mani. Non è consentito l’utilizzo delle docce e non è possibile lasciare oggetti personali in luoghi condivisi.

La struttura deve inoltre garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici oltre che favorire il ricambi d’aria naturale.