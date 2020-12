Palermo, operaio precipita dal terzo piano: è in codice rosso

Un operaio di 44 anni cade da un’altezza di circa 8 metri corrispondenti al terzo piano di un’abitazione: accade a Palermo, nel quartiere di Borgo Nuovo in Viale Piazza Armerina.

L’uomo stava eseguendo dei lavori sul tetto di un palazzo quando, perdendo l’equilibrio, cade di sotto. Accanto a lui un collega. I due operai a causa del forte vento si trovavano entrambi in situazione di pericolo; sulle norme di sicurezza previste per i lavori ad alta quota indaga la Polizia, giunta sul posto. L’operaio, invece, è stato trasferito d’urgenza, dal 118, presso il Trauma center di Villa Sofia. Attualmente, l’uomo risulta in codice rosso. Dagli esami effettuati, infatti, emergono un delicato trauma toracico e fratture costali e facciali. Le forze dell’ordine hanno ascoltato alcuni testimoni e il collega del 44enne. Si ipotizza che la caduta sia stata dettata dal forte vento.

G.G.