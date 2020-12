Palermo, maxi furto a un giovane dopo gli acquisti da Gucci: rubati 25mila euro in contanti

Un giovane di 23 anni è stato vittima di una rapina nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:30, all’uscita dalla boutique Gucci sita in Via Libertà all’incrocio con via Enrico Parisi, a Palermo. Dopo una breve colluttazione, costata al ragazzo anche un pugno in faccia, il bandito riesce a strappargli dalle mani una pochette, dentro la quale c’erano oltre 25 mila euro.

Tenendo conto della prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe entrato da Gucci, con delle amiche, per acquistare borse e accessori da regalare a Natale. Alla cassa, inoltre, lo stesso avrebbe estratto da una pochette un rotolo di banconote, forse avvistato da qualcuno fuori dal negozio. Dopo l’accaduto, sul posto, la Polizia, che ha avviato le indagini e le ricerche in zona.