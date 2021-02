Palermo, logo Disney e Juve contraffatti: ottomila giocattoli sotto sequestro

Ottomila i giocattoli sequestrati dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego in un negozio di giocattoli gestito da un commerciante cinese, in via Oreto a Palermo. In vendita c’erano giocattoli e articoli di elettronica, per un totale di 7.897 pezzi.

“Qualità scadente”

Avevano il logo “Disney”, “Juventus”, “Beats” ma “difforme da quello originale, non riportando nessun ologramma e presentando evidenti imperfezioni data la scadente qualità dei materiali utilizzati”. Il titolare del negozio denunciato a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione. L’attività nasce dal controllo economico del territorio disposta dal comando provinciale e finalizzata a verificare il rispetto delle norme anti Covid.