Palermo, coprifuoco alle 18 per le bevande alcoliche

Potenziato servizio di assistenza alle famiglie in quarantena

Sarà anche potenziato il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai nuclei familiari in quarantena per la fornitura di pasti, medicinali e generi di prima necessità.

“Rivolgo un appello forte ai cittadini, alle categorie produttive, al Terzo settore- informa Orlando- affinché prosegua la collaborazione e l’impegno di tutti per arrestare il questo preoccupante trend. Un impegno che vede le istituzioni unite e in sintonia, ma che ha bisogno del pieno supporto dei cittadini. In tutti i quartieri – conclude Orlando – saranno rafforzate tutte le azioni di supporto alle famiglie più in difficoltà, ancora una volta per dare un chiaro segnale sull’impegno che tutta la nostra comunità”.