Palco Off diventa Streaming Off: il teatro entra a casa tua, basta un click

Basta un click per sentirsi a teatro. Off dal palco, ma On sullo streaming: Palco Off diventa Streaming Off. Gli appuntamenti saranno ogni martedì sera dal 29 febbraio al 30 marzo dalle 19:00. “NoveOtto” dirette su Facebook, Youtube e Twitch: ogni puntata avrà un tema base e sarà divisa in sezioni che daranno spazio ad attori, spettatori ed ospiti d’eccezione.

Il progetto è stato ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo. Condotto in streaming da Francesca Vitale con incursioni e regia di Renato Lombardo si avvale della collaborazione tecnica di Melissa Marino e Alan Lombardo, la grafica di Matteo Carbone e la comunicazione di Olga Stornello e Melissa Marino

Streaming Off già in onda per la prima stagione lo scorso gennaio, adesso torna nuovamente con artisti di eccellenza che metteranno in “scena” i loro brevi spettacoli (il cui argomento sarà il tema della puntata)

Ogni incontro, quindi, sarà caratterizzato da un momento di discussione sulla tematica portata in scena dagli aut-attori con commenti di esperti tra Catania e Milano. Uno spazio di approfondimento e un’occasione per rafforzare il ponte che lega le due città in cui le rassegne di Palco Off prendono vita: focus tra Catania e Milano.

Finestra Off- Aperture sul mondo

Con Finestra Off-Aperture sul mondo ogni puntata vedrà la presenza di direttori o responsabili di organizzazioni di produzioni teatrali e artistiche e festival nazionali e internazionali. Non mancherà la possibilità di dare lustro a eventi, bandi e contributi più degni di nota. Oltre alle rubriche d’approfondimento, questa stagione aggiunge altri due momenti d’interazione con il pubblico: Presenze in uno scatto e Fresh-Off

Presenze in uno scatto

Presenze in uno scatto è un breve spazio in cui saranno presentate e commentate immagini di vita che la gente ha voluto immortalare. Teatri ancora chiusi, uscite rare, pandemia: lo sguardo delle persone è cambiato e ogni punto di vista merita di essere tenuto in conto. Gli spettatori, dunque, potranno condividere con la community le loro foto.

Fresh Off

A concludere ogni appuntamento il lancio di Fresh Off: pillole di nuovi monologhi di aut-attori che si proporranno ogni giovedì sera e rimarranno sul canale Youtube di Palco Off a disposizione del pubblico. Si tratta di un programma corposo, ma ben definito e concentrato. Per questo le “ottonove” dirette di Streaming Off inizieranno alle 19:00 e avranno una durata di circa 50 minuti.

Crediti foto: Blog Sicilia

G.G.