Palazzo della Cultura ospita l’edizione 2020 di Etnabook

Cresce l’attesa per la seconda edizione consecutiva di Etnabook, il Festival del libro e della cultura, co-organizzato dal Comune di Catania con l’appoggio dell’Assessorato alla cultura. L’anno scorso, e anche durante il lockdown, l’evento si è reso protagonista, in remoto, di numerosi momenti di cultura e dialogo tra autori, editori e librai.

L’edizione 2020 del festival si presenta ricca di novità e di ospiti eccellenti. Location ufficiale sarà il Palazzo della Cultura di Catania, sede di prestigiosi eventi culturali. Sin dal primo istante, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno sostenuto il progetto, facendo sì che Etnabook potesse convivere con l’emergenza Covid-19.

Tra gli autori che interverranno durante la manifestazione ci saranno grandi nomi del panorama editoriale nazionale, tra cui: Antonio Caprarica, Barbara Bellomo, Rosario Palazzolo, Claudio Pellizzeni, Sara Rattaro ed Elvira Seminara.

Questa seconda edizione si colora di gioia e allegria grazie ad una nuova sezione dedicata interamente ai più giovani a cui saranno dedicati laboratori, letture e molto altro da scoprire.

Un tema molto caro all’assessore alla cultura e politiche scolastiche Barbara Mirabella, che ha dichiarato: “Abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo affinché i giovanissimi comprendano la bellezza della lettura e la ricchezza di perdersi e ritrovarsi tra le pagine di un libro considerandolo un tesoro da scoprire. La nostra amministrazione sarà sempre al fianco di chi, come Etnabook, promuove la lettura. La città di Catania, anche per il 2020, ha ottenuto la prestigiosa qualifica di “città che legge”. L’intento è riconoscere e sostenere – conclude l’assessore – la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso».

Un evento che accoglie i più piccoli

La sezione dedicata ai più piccoli, EtnaKids, sarà curata da Matilde Leonforte, mamma e imprenditrice. L’edizione 2020 vedrà anche l’esordio della sezione Etnabook Lab che, coordinata da Simona Zagarella, darà la possibilità a tutti gli appassionati di seguire in modo interattivo gli incontri in palinsesto.

C’è anche un’altra partnership di prestigio da mensionare: quella con la bellissima realtà di Catania Book Party sostenuto dell’Assessorato alla Cultura di Catania, che nasce da un’idea di Valentina Carmen Chisari, Maria Maugeri e Francesca Barcellona, con lo scopo di unire gli appassionati di libri. Da questa unione prende forma il contest “Siamo tutti farfalle, la Terra è la nostra crisalide”, a cui si potrà partecipare attraverso delle videoletture inerenti il tema de Le metamorfosi.

Special guest: Ester Pantano e Paolo Maria Noseda

Ad allietare la serata inaugurale di Etnabook 2020 saranno due personaggi del mondo dello spettacolo: l’attrice etnea Ester Pantano e il noto interprete e autore Paolo Maria Noseda. Proprio quest’ultimo, interprete ufficiale del programma Rai “Che tempo che fa”, ha affermato: «Sono felice di poter essere presente con voi tutti che amate Etnabook a Catania, una città i cui ventotto secoli di cultura e arte mi affascinano da sempre. Ho imparato a conoscerne la bellezza per motivi professionali che mi legano alla vostra prestigiosa Università scoprendo, in occasione di ogni mia visita, i suoi molti palesi tesori e gli altrettanti nascosti, come pure l’indimenticabile ospitalità e gentilezza dei suoi abitanti».

«La presenza dell’Etna e la toponomastica cittadina rendono Catania una città incantevole e unica al mondo anche per la sua commistione fra i colori del mare e quelli della terra fertile e vulcanica. È per me una gioia e un onore essere stato invitato a presentare la serata di apertura di Etnabook” – continua l’autore – insieme alla giovane attrice di grande talento Ester Pantano in una sede prestigiosa come il Palazzo della Cultura. Io ed Ester parleremo e saremo curiosi di sapere dai nostri ospiti quale interpretazione daranno al tema di quest’anno – le Metamorfosi – oggi più che mai attuale e carico di sfaccettature profonde. I miei ringraziamenti – conclude – anche agli organizzatori tutti e a Cirino Cristaldi di No_Name per avermi chiesto di essere parte di questa festa delle parole e delle idee».

La macchina organizzativa è sempre in moto per garantire un festival in sicurezza, ma ricco di stimoli culturali.

E.G.