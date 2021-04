Paccheri con ricotta, vellutata di carote, menta, finocchietto selvatico e polvere di capperi di Pantelleria: la ricetta firmata Seby Sorbello

Oggi voglio realmente donarvi una ricetta di stagione. È momenti di procurarsi le materie prime e mi

raccomando… scegliete prodotti di qualità.

Iniziamo!

Paccheri con ricotta, vellutata di carote, menta, finocchietto selvatico e polvere di capperi di Pantelleria

La ricetta:

INGR. PER 6 PORZIONI

-420gr. paccheri;

-300gr. ricotta di pecora;

-4 carote;

-1 patata;

-10 foglie di menta;

-1 mazzetto di finocchietto selvatico;

-GR 50 capperi di Pantelleria salati;

-Sale qb;

-Olio evo qb

PROCEDIMENTO:

Pelate le carote e le patate, tagliatele a rondelle. Rosolate poi in padella con olio evo, coprite con acqua e

portare a cottura. Sistemate di sale e frullate insieme alla menta fino ad ottenere un composto cremoso. Lavorate adesso la ricotta in un bacinella con olio evo e finocchietto selvatico tritato. Sistemate di sale e

dressare in un sac a poche.

Dissalate i capperi ed fateli asciugare in forno a 80° per 4 ore. Con il frullatore ridurre i capperi essiccati in

polvere. È il momento di cuocere i paccheri in abbondante acqua salata. Scolateli e riempiteli con la ricotta. Adagiate sul fondo del piatto la vellutata di carote, disponete sopra i paccheri in piedi e completate con

la polvere di capperi, qualche fogliolina di menta e dei ciuffetti di finocchietto.

Provate la mia ricetta e pubblicatela sui vostri canali social, non dimenticate di taggarmi. Sono curioso di

avere il vostro feedback e vedere i vostri piatti!

FB: Seby Sorbello – Sabir Gourmanderie | Facebook

IG: Seby Sorbello (@sebysorbello)