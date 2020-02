Ottava di Sant’Agata, il programma completo

Sant’Agata saluta oggi per l’ultima volta i suoi catanesi per rientrare nella “cammaredda” in Cattedrale. La prossima volta che la Santa potrà abbracciare i cittadini sarà ad agosto.

Programma dell’Ottava di Sant’Agata.

Ore 8;00: esposizione delle Sacre Reliquie.

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 i fedeli potranno accostarsi al bacio delle sacre reliquie presso la cappella di S.Agata.

Ore 10:00: si terrà la Santa Messa presieduta dal Rev.mo Mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi.

Ore 14:30: si terrà la Santa Messa per gli ammalati e i disabili.

Ore 19:00: si celebrerà la Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo.

Al termine avanzerà processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine.

