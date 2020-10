Ospedale di Acireale, Musumeci: “Precedenza assoluta ai malati Covid”

“Anche in Sicilia dobbiamo prepararci al peggio. Servono sempre più posti letto per i positivi bisognosi di cure e sempre più posti di terapia intensiva per chi è in grave difficoltà”, lo afferma il Presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Assieme alla temporanea conversione, mantenga attivo il suo Pronto Soccorso”

“Ritengo però necessario- afferma il Presidente- assieme alla sua temporanea conversione che l’ospedale acese mantenga attivo il suo Pronto soccorso: l’emergenza deve essere assicurata giorno e notte, in assoluta sicurezza anti Covid. Lo stesso vale per tutti i servizi ambulatoriali, che dovranno continuare a essere forniti ai cittadini di Acireale, seppure in un altro sito della città”. “È una misura sofferta ma necessaria- continua Musumeci-condivisa con l’assessore regionale per la Salute. E sono certo che la generosa comunità acese saprà, anche stavolta, esprimere solidarietà concreta verso i più sfortunati che verranno colpiti dal Covid”.