Ospedale di Acireale: ci vuole una mappa per orientarsi

Appare frammentato e confusionario il nuovo assetto dei reparti dell’Ospedale Santa Marta e Venera di Acireale, riorganizzato dopo la conversione in Covid Hospital. Alcune attività attività ambulatoriali saranno svolte nel Distretto di Acireale (Ospedale Vecchio) di via Martinez. Per altre invece si dovrà arrivare fino a Giarre.

Nessuna variazione per i servizi della Farmacia ospedaliera che continueranno ad essere erogati secondo le modalità note. Gli uffici dedicati stanno già provvedendo, in base alla programmazione ambulatoriale giornaliera, a contattare gli utenti per comunicare le variazioni.

Ecco la nuova organizzazione ambulatoriale

Ospedale di Acireale

Saranno erogati le prestazioni ambulatoriali di:

GASTROENTEROLOGIA

NEFROLOGIA E DIALISI

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

ODONTOIATRIA SPECIALE

Distretto di Acireale (Ospedale Vecchio)

CARDIOLOGIA

Tutti gli ambulatori

CHIRURGIA

Tutti gli ambulatori

DERMATOLOGIA

Visita dermatologica di controllo

Visita generale dermatologica

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Tutti gli ambulatori ad eccezione dell’ambulatorio per l’effettuazione delle colposcopie

che verranno eseguite presso l’ambulatorio di Via Gabriele D’Annunzio a Catania

OCULISTICA

Angiografia con fluoresceina (FAG o ICG)

Ecografia oculare

OCT (tomografia retinica)

Pachimetria corneale

Studio del campo visivo

Visita oculistica

ORTOPEDIA

Medicazioni

Visita generale ortopedica

Visita ortopedica di controllo

OTORINO

Esame clinico della funzione vestibolare

Irrigazioni dell’orecchio Laringoscopia indiretta

Visita generale allergologia

Visita generale otorinolangoiatrica

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Visita di controllo

Visita fisiatrica

RADIOLOGIA

Ecografia

Radiologia tradizionale

UROLOGIA

Tutti gli ambulatori

Distretto di Giarre

RADIOLOGIA SENOLOGICA

Tutti gli ambulatori

Ospedale di Giarre

Presenti gli ambulatori di:

RADIOLOGIA

Radiologia

TC senza contrasto

OTORINO

Esame audiometrico tonale

Esame audiometrico vocale

Esame impedenziometrico

Otoemissioni acustiche

Potenziali evocati uditivi

Valutazione audiologica