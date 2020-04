Organizzano un barbecue di gruppo: sanzionati 8 studenti

Denunciati 8 studenti universitari in Via Pirandello per aver organizzato un “barbecue di gruppo”.

Infatti, dopo una segnalazione anonima al 112 per disturbo alla quiete pubblica con musica troppo alta in un appartamento sito in Via Pirandello, gli agenti si sono recati sul posto.

Nell’appartamento 8 studenti universitari si erano radunati, allestendo un barbecue, per cenare tutti insieme e trascorrere la serata in compagnia.

Azione svolta violando palesemente le misure emesse dal governo e dalle autorità competenti inerenti il contagio da Covid-19.

Le forze dell’ordine, una volta sanzionati i ragazzi, li hanno caldamente invitati a tornare nelle proprie case.

G.G.