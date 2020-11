Operativo il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone. La nuova UOC, è allocata al terzo piano, ala ovest, del Presidio ed è dotata di 11 stanze per le degenze, 10 singole e una doppia per il day hospital, per un totale di 12 posti letto. Le stanze, ideate per il massimo comfort del paziente, sono provviste di bagno in camera, TV, frigorifero, divano per il riposo dell’accompagnatore.

I lavori di ristrutturazione, finanziati con fondi d’avanzo d’amministrazione per un importo di 1.280.000,00 euro, sono stati divisi in due lotti e affidati dopo l’espletamento di una gara aperta. Il nuovo reparto di Oncologia risponde a tutti i requisiti di legge, fornendo un ambiente a misura di paziente con alti standard assistenziali e comfort alberghieri. Il reparto, inoltre, sarà dotato di una specifica zona da adibire alle sedute di chemio oltre alla sala operatoria ambulatoriale dell’UOC di Oculistica. Il tutto sgraverà l’attuale blocco operatorio, permettendo al Presidio una programmazione degli interventi più funzionale alle esigenze del bacino di utenza.

In fase di progettazione il nuovo blocco urologico e la nuova sala di emodinamica

In fase di progettazione, altri due importanti interventi: il nuovo Blocco Urologico e la nuova Sala di Emodinamica. Verranno, quindi, potenziati due servizi tradizionalmente strategici per l’Ospedale e per la popolazione.

Ingresso: completato il primo lotto

Per quanto riguarda l’ingresso dell’Ospedale, si avviano alla conclusione i lavori del primo lotto, che renderà l’accesso al nosocomio più in linea con i moderni dettami di accoglienza, regalando un’immagine nuova e più

confortevole alla struttura. Il progetto coinvolge la viabilità e risolleva il problema dell’affollamento dell’area d’ingresso.

G.G.