Omicidio Lorena Quaranta. Il fidanzato andrà a processo. Parte civile 8 associazioni.

Il gup di Messina Fabio Pagana ha disposto il rinvio a giudizio di Antonio De Pace, 28 anni, l’infermiere calabrese accusato di aver ucciso la fidanzata Lorena Quaranta di 27 anni, in una villetta di Furci siculo nel messinese, dove vivevano e studiavano. Il ragazzo sarà processato in Corte di assise a partire dal 17 marzo. Rigettata la richiesta della difesa di De Pace di accedere al rito abbreviato poiché il reato è punibile con la pena dell’ergastolo.

Il Fatto

Lorena Quaranta è la giovane studentessa di medicina che sarebbe stata uccisa il 31 marzo scorso dal fidanzato Antonio De Pace. La ragazza è morta per asfissia nella casa di Furci Siculo (Messina) dove viveva con il compagno.

I due avrebbero avuto una lite, secondo una ricostruzione degli inquirenti, durata alcune ore; quindi, il convivente l’avrebbe tramortita con un corpo contundente e poi strangolata a mani nude.

La conferma viene dall’autopsia svolta dal medico legale Daniele Sapienza, smentendo quanto sostenuto da Antonio che aveva dichiarato ai carabinieri di aver ucciso la donna con un coltello.

L’imputato dirà di aver perso il controllo perché Lorena aveva contagiato lui e la sua famiglia con il Covid19. Mentre De Pace viene assistito da una psicologa poiché si dichiara non cosciente al momento dell’accaduto, gli inquirenti portano a termine l’analisi di alcuni messaggi che confermano la premeditazione dell’omicidio: il giovane aveva infatti indicato ai familiari la volontà di donare ai nipoti tutti i fondi da lui conservati in previsione di un evento che avrebbe sconvolto la sua vita. Messaggi poi cancellati dallo stesso con la volontà di nascondere le prove.

Il convivente di Lorena si provoca dei tagli ai polsi e al collo a seguito dell’omicidio (tentando probabilmente un suicidio mal riuscito) prima di chiamare lui stesso i carabinieri e dichiararsi colpevole.

Il 20 ottobre 2020 si è svolta la cerimonia di consegna della laurea in memoria di Lorena all’Università di Messina. La ragazza è stata proclamata dottoressa in medicina con 110 e lode: la realizzazione del suo tanto agognato sogno.

Accolte le richieste presentata da 8 associazioni che hanno voluto costituirsi parte civile a sostegno della famiglia della vittima.

Oltre ai genitori della ragazza si sono costituite parte civile 8 associazioni: Insieme per Marianna Manduca, Genesis, Centro Antiviolenza al tuo fianco di Roccalumena, Pink Project, Gens Nova, Cedav Messina, Una di noi Onlus ed Eva luna Onlus di Messina.

Parla Arianna Procida, avvocato che segue il processo di Lorena per la Cooperativa Sociale Genesis «Genesis è attiva sul territorio da maggio 2018 e si occupa di accoglienza di donne vittime di violenza, sportelli di ascolto e costruzione di una rete inter-istituzionale contro la violenza di genere. Insieme alle altre associazioni abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Noi ci siamo, per Lorena e per tutte le vittime della violenza di genere».

Con il lockdown è aumentata la violenza sulle donne: nel 2020 uccisa una donna ogni 3 giorni

Durante l’ultimo anno si registra il notevole aumento dei casi di violenza di genere. Secondo dati istat, durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più rispetto allo stesso periodo nel 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%).

In Italia, nei 10 mesi del 2020 si contano 81 femminicidi. Sommando anche i dati degli omicidi di donne legati alla criminalità comune o a contesti di vicinato, le vittime salgono a 91. Lorena è una di loro.

Un fenomeno che non riesce a passare in sordina poiché fa troppo rumore e con il quale ormai da troppo tempo siamo costretti a fare i conti.