Oltre 800 salme in attesa di sepoltura al cimitero Rotoli, Donato: “Scandalo cimiteri unisce Roma e Palermo”

Lo scandalo dei morti non sepolti si allarga anche a Palermo: lo denuncia con un tweet al deputato del Pd Andrea Romano.

L’europarlamentare della Lega Francesca Donato: «Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture. Scandalo che accomuna Roma e Palermo, dove chi deve vergognarsi è Orlando, sordo ai ripetuti appelli dei Consiglieri di opposizione della Lega».

Sarebbero, per la precisione, 852 le salme accatastate in attesa di sepoltura al cimitero dei ‘Rotoli’ di Palermo, un’emergenza, aggravata dalla pandemia in corso, che va avanti da mesi senza nessuna soluzione nonostante le molteplici denunce dei consiglieri comunali del capoluogo siciliano.

E.G.