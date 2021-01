Oggi è la Giornata della memoria: Acireale ricorda le vittime dell’Olocausto con un webinar

Ricorre oggi, mercoledì 27 gennaio, la Giornata internazionale della Memoria. Per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e la sofferenza vissuta ingiustamente da milioni di esseri umani, Acireale propone un webinar che si terrà a partire dalle 18,30, sulla pagina Facebook “Città di Acireale”.

Interverranno la prof. Rita Calabrese, docente di Letteratura tedesca e membro dell’Istituto siciliano di studi ebraici, la prof. Marinella Venera Sciuto, docente di Storia e Filosofia, e il dott. Fabio Manciagli, assessore alla Cultura.

Previsto anche l’intervento di alcuni alunni partecipanti al concorso nazionale “I giovani ricordano la shoah”, indetto dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur).

“È nostra intenzione fornire un contributo ai fini del ricordo – ha osservato l’assessore Manciagli – non già per una mera ricostruzione storica, che pure potrebbe avere la sua importanza, ma per promuovere un’occasione di riflessione che possa servire a formare le coscienze della collettività, soprattutto dei più giovani. L’orrore della caccia agli ebrei e dei campi di sterminio rappresentano un monito, affinché tragedie simili non abbiano a ripetersi. E la storia, dunque, deve servire come uno strumento per affrontare il presente ed il futuro senza commettere gli errori di chi ci ha preceduto».

E.G.