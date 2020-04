Oggi aperti fino alle 23:00 supermercati e alimentari

Oggi, sabato 11 Aprile negozi alimentari e supermercati aperti fino alle 23:00.

Lo rende noto la Regione Siciliana, nella pagina Facebook. Il provvedimento è stato disposto per venire incontro alle famiglie, ai lavoratori non in smartwork e, in generale, a tutta la cittadinanza siciliana, il giorno della vigilia di Pasqua.

Dunque il Governatore Musumeci ha prolungato l’attività di apertura fino alle 23:00 di oggi.

Considerando, infatti, che sia la domenica di Pasqua sia il lunedì di pasquetta gli alimentari e i supermercati saranno chiusi per legge.

La disposizione di Musumeci, condivisa in tutta la regione, è stata firmata da Calogero Foti capo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana.

G.G.